Por O Dia

Publicado 14/06/2021 19:34 | Atualizado 14/06/2021 19:37

Três novas cidades, de diferentes regiões do Estado do Rio, vão assinar, nesta quarta-feira, 16, o convênio do Programa de Microcrédito Produtivo Orientado com a AgeRio (Agência de Fomento do Estado do Rio). Os municípios de São Gonçalo, na Região Metropolitana; Iguaba, Região dos Lagos e Rio das Flores, Região Sul Fluminense, passarão a contar com a parceria da Agência no fortalecimento da economia local. As assinaturas vão ocorrer no prédio anexo do Palácio Guanabara e vão contar com a presença dos respectivos prefeitos municipais, do presidente da AgeRio, André Vila Verde e do presidente do Conselho de Administração da AgeRio, Vinicius Sarciá.

Vila Verde destacou que as assinaturas desta semana são mais um exemplo da relevância da presença da Agência nas cidades fluminenses e no fomento aos micro e pequenos negócios, que foram os mais atingidos na pandemia do novo coronavírus. Enquanto o presidente do Conselho de Administração da AgeRio lembrou que o desenvolvimento dos negócios locais é importante para girar a economia do município e, consequentemente, do Estado do Rio.

Publicidade

O Programa de Microcrédito Produtivo Orientado da AgeRio já está disponível nos seguintes municípios: Areal, Cachoeiras de Macacu, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Natividade, Petrópolis, Porto Real, Quatis, Rio Bonito, Tanguá, Vassouras e Volta Redonda.