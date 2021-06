As parcelas vão de R$ 150 a R$ 375, dependendo da composição familia. - Agência Brasil

Por iG

Publicado 14/06/2021 08:30

O ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou a extensão do auxílio emergencial por mais três meses, sendo assim, o benefício só deve terminar em outubro. Segundo o jornalista Igor Gadelha, as parcelas continuarão entre R$ R$ 150 e R$ 375 a depender da composição familiar.



O programa seguirá pagando segundo os mesmos critérios definidos para 2021. O auxílio emergencial 2021 tem valores de R$ 250, em média, para o público geral. As mulheres chefes de família monoparental (criam os filhos sozinhas), terão direito a R$ 375. Os indivíduos que moram sozinhos, receberão R$ 150.

A prorrogação do programa deve ser apresentada por meio de Medida Provisória, como havia adiantado o ministro da Economia.



A decisão foi tomada em reunião na semana passada no Palácio do Planalto entre ministros das pastas envolvidas na negociação, entre eles, Guedes, Luiz Eduardo Ramos (Casa Civil) e Onyx Lorenzoni (Secretaria-Geral da Presidência).