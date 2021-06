Volta Redonda vacina pessoas com 50 anos ou mais nesta segunda, dia 28 - Divulgação

Publicado 26/06/2021 15:28

Volta Redonda - Neste sábado, dia 26, o município de Volta Redonda recebeu 8.916 doses de vacinas contra a covid-19. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), 6.906 serão destinadas à aplicação da primeira dose e 2.970 para segunda dose, neste quantitativo estão incluídas 960 doses de CoronaVac que chegaram em lote anterior.

A secretaria também informou que na segunda-feira, dia 28, das 8h às 16h, realizará um drive-thru de vacinação na Ilha São João, para pessoas de cinquenta anos ou mais.

Nas unidades de saúde serão aplicadas a segunda dose da vacina CoronaVac para quem recebeu a primeira dose até 05/06/2021 e da vacina AstraZeneca para quem tomou a primeira dose até 04/04/2021. O atendimento será das 8h às 16h.

As gestantes, puérperas e lactantes também serão atendidas nas unidades de saúde. A SMS ressalta que as puérperas e as lactantes estejam acompanhadas dos filhos recém nascidos para atualização da caderneta vacinal.