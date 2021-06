Final de semana teve dispersões de aglomeração e fechamento de comércio em Volta Redonda - Divulgação

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 16:13

Volta Redonda - A força-tarefa da Prefeitura de Volta Redonda divulgou o balanço das ações realizadas entre quinta-feira, dia 24, e domingo, dia 27. No total, as equipes percorreram 18 bairros e fiscalizaram aproximadamente 60 estabelecimentos comerciais durante os quatro dias.

Um comércio foi fechado, outros foram autuados e notificados, e um grupo foi disperso por promover aglomeração. Segundo a Secretaria Municipal de Fazenda (SMF), na quinta-feira, dia 24, as equipes fecharam um estabelecimento no bairro Volta Grande, após denúncias na CAU (Central de Atendimento Única).

Na sexta-feira, dia 25, os agentes visitaram 21 estabelecimentos durante ação nos bairros São Luiz, Candelária, Santa Cruz, Santa Rita do Zarur, Jardim Amália, São Lucas, Aterrado, Vila Rica/Três Poços, Colina e Água Limpa. Foram emitidas duas notificações e um auto de infração.

Com atuação da Guarda Municipal, dois grupos foram dispersos no mesmo dia por estarem promovendo aglomeração em praças – um no bairro Água Limpa e outro na Colina. Neste último bairro, a força-tarefa impediu a realização do evento clandestino conhecido como “isopozinho”, além de apreender um veículo que vendia bebidas alcoólicas no local.

No sábado, dia 26, foram fiscalizados 17 estabelecimentos durante ação nos bairros São Luiz, Belmonte, Três Poços, Colina e Jardim Amália. Foram lavradas uma notificação e uma autuação.

Ainda de acordo com o balanço do fim de semana, uma notificação e uma autuação para comércios foram feitas no domingo, durante fiscalização em 21 estabelecimentos visitados nos bairros Barreira Cravo, Vila Santa Cecília, Jardim Amália, Ponte Alta, Volta Grande, Retiro, Monte Castelo e Colina.

Além de equipes da SMF e da GMVR, a força-tarefa conta com integrantes da Vigilância Sanitária e apoio da Polícia Militar (PM) e do Corpo de Bombeiros.