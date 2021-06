Lateral-esquerdo Luiz Paulo - Divulgação /VRFC

Lateral-esquerdo Luiz PauloDivulgação /VRFC

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 08:49

Volta Redonda - Após folgar no domingo, o elenco do Volta Redonda se reapresentou na tarde de segunda-feira, dia 28, e iniciou a preparação para a partida diante do Ferroviário-CE. O jogo será no sábado, dia 03, às 15h, no estádio Elzir Cabral.

Os atletas realizaram exames de CK e depois foram divididos em dois grupos. Enquanto os jogadores que enfrentaram o Santa Cruz-PE realizaram um treinamento de força na academia, os demais jogadores do elenco foram para o CT Oscar Cardoso.

O lateral-esquerdo Luiz Paulo comentou o empate diante do Santa Cruz-PE.

“O Santa Cruz veio muito bem montado pelo Roberto. Sabiam o nosso jeito de jogar, sabiam que, dentro de casa, iríamos propor o jogo, partir para cima, e tiveram uma postura defensiva que dificultou o nosso jogo, muito pela marcação forte que fizeram no seu campo. Infelizmente não conquistamos a vitória, mas este um ponto também foi muito importante, até pelo tamanho e tradição que tem o Santa Cruz, um adversário que sempre é cotado para conquistar o acesso”, disse.

A semana de treinamentos do Esquadrão de Aço seguirá até quinta-feira, dia 1º. Na sexta-feira, dia 02, pela manhã, o elenco tricolor seguirá para o Ceará.

“Agora vamos para um jogo dificílimo fora de casa e precisamos manter as nossas características, que é propor o jogo, ter a posse de bola e oferecer perigo ao adversário, dando continuidade ao nosso trabalho. Vai ser um confronto muito equilibrado, mas temos tudo para fazer um bom jogo fora de casa e pontuar, seguindo fortes na briga pela classificação para a próxima fase”, comentou o jogador.