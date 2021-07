Palestra sobre "Educação no Trânsito com Cidadania" - Divulgação

Palestra sobre "Educação no Trânsito com Cidadania" Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/07/2021 10:33

Volta Redonda - A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) participou da 1ª SIPAT (Semana Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho) da empresa Quicknet Fibras, localizada na Avenida Almirante de Barros Nunes, Vila Mury. O evento aconteceu de 5 a 9 de julho. Na abertura do vento, o corregedor e instrutor Valdo Rocha abordou o tema "Educação no Trânsito com Cidadania", com foco no Maio Amarelo.

Esta campanha nacional nasceu em 2014 e incentiva ações coordenadas entre o Poder Público, iniciativa privada e sociedade civil para reduzir acidentes nas vias públicas. Ao todo, 25 funcionários da área administrativa e motoristas da empresa participaram da palestra.

Publicidade

Rocha ressaltou em sua palestra que os deslocamentos diários realizados com pressa têm transformado o trânsito em uma verdadeira competição, provocando além de graves acidentes, diversas doenças e estresse nos motoristas.

O instrutor também alertou sobre direção de defensiva como tempo de percepção, reação, frenagem, uso de celular na direção do veículo e por pedestres. Ainda falou sobre as consequências da embriaguez ao volante com os olhos da fiscalização, evolução das Leis de Trânsito e o respeito as vagas de idosos e deficientes físicos.

Publicidade

Os funcionários da empresa também foram orientados como proceder nos casos de estacionamento e parada para a realização de serviços preventivos ou de emergência pela empresa.