Equipe da SMI utiliza material mais resistente e durável para recuperação das viasDivulgação

Por O Dia

Publicado 10/07/2021 15:24

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) de Volta Redonda está realizando a operação tapa-buracos em vários bairros da cidade. Na última quarta-feira, dia 07, foram usados quinze metros cúbicos de asfalto quente.

Uma equipe composta por 19 homens, com a ajuda de três caminhões, está realizando a operação. A SMI disponibilizou ainda um rolo, que é importante na compactação do asfalto, melhorando a qualidade final da pavimentação.

Entre os locais beneficiados estão as Ruas 16, 21 e 31 (Vila Santa Cecília); Rua 574 (Aterrado); Rua Capitão Benedito Lopes Bragança (São Geraldo); Júlio Cesar, Otávio e Comercial (Retiro); Rua F (Coqueiro) e Avenida Cristóvão Moreira (Belvedere).

A subsecretária de Infraestrutura, Poliana Gama, explicou que os bairros vão receber o asfalto quente, um material mais resistente e durável.

“Criamos um calendário para beneficiar todos os bairros da cidade. O serviço está sendo feito de forma gradual, atendendo primeiramente as demandas mais urgentes. Com isso vamos garantir que o trânsito possa fluir com segurança”, disse Poliana.