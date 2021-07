Voltaço empata sem gols com a Jacuipense-BA - Divulgação/ VRFC

Por O Dia

Publicado 10/07/2021 15:04

Volta Redonda - Voltaço e Jacuipense-BA empataram em 0 a 0 na manhã deste sábado, dia 10, em Volta Redonda. A partida válida pela sétima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro foi realizada no estádio Raulino de Oliveira.

O jogo

No início de jogo, o Volta Redonda começou pressionando, forçando a Jacuipense a se defender. Emerson Jr. foi o autor do primeiro lance perigoso, após chute de fora que tirou tinta da trave esquerda.

Os minutos se passaram e o Volta Redonda seguiu pressionando, fazendo o time da Jacuipense a ficar mais no campo de defesa e a apostar nos chutes de longe. A única chance dos visitantes na primeira etapa da partida foi em uma cobrança de falta de Charles, que bateu no travessão de Vinícius Dias.

A pressão tricolor aumentou aos 34 minutos, após Railan receber o segundo amarelo e deixar os visitantes com um jogador a menos. Com a vantagem numérica, o Esquadrão de Aço ocupou de vez o campo de ataque e assustou com Rômulo Cabral, Bruno Barra e MV, porém, a primeira etapa terminou sem gols.

Na volta do intervalo, o Voltaço manteve a mesma pressão da primeira etapa e já foi logo assustando, com uma bola no travessão de Luciano Naninho. A pressão tricolor seguiu e o Esquadrão de Aço finalizou mais duas vezes em chutes de fora da área e Bruno Barra e Luciano Naninho, que pararam em grandes defesas de Jean.

Por sua vez, a Jacuipense, que apostava nos contra-ataques, chegou com Bambam, mas Vinícius Dias apareceu para fazer grande defesa e evitar o gol adversário.

Nos acréscimos, o gol do Voltaço não saiu por centímetros. Hiroshi cabeceou, a bola bateu na trave e quicou muito perto da linha. No rebote, quase Rômulo Cabral conseguiu emendar para o gol, porém, a partida ficou mesmo no 0 a 0.

Na próxima rodada, o Esquadrão de Aço recebe o Floresta-CE. O jogo será no domingo, dia 18, às 11h, no Raulino de Oliveira.