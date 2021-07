Aniversário de 67 anos de Volta Redonda - Divulgação

Publicado 17/07/2021 07:00 | Atualizado 17/07/2021 11:20

Volta Redonda - Neste sábado, dia 17 de julho, Volta Redonda completa 67 anos de emancipação político-administrativa. Para comemorar a data, uma programação cultural, esportiva e de lazer será realizada. As atividades terão início às 8h, na Vila Santa Cecília, embaixo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, com o hasteamento de bandeira, seguida do projeto “Música nas Alturas”, do Corpo de Bombeiros.

A programação segue durante todo o dia, às 19h, acontecerá uma live com show do grupo Fundo de Quintal e Tambores de Aço da Fundação CSN. A apresentação faz parte do projeto ‘Juntos pela Cultura’, desenvolvida pela Secretaria Municipal de Cultura (SMC), Fundação CSN e o GACEMSS (Grêmio Artístico e Cultural Edmundo Macedo Soares).

Para finalizar, às 20h, ocorrerá uma mostra de dança e exibição de documentários produzidos pelo Studio Marcelle Pessanha. A transmissão ocorrerá via Youtube e Facebook, simultaneamente, nos canais oficiais da Secretaria Municipal de Cultura, do Centro Cultural Fundação CSN e do GACEMSS.