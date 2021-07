Material apreendido no bairro Jardim Belmonte em Volta Redonda - Divulgação/ PM

Material apreendido no bairro Jardim Belmonte em Volta RedondaDivulgação/ PM

Publicado 16/07/2021 08:50 | Atualizado 16/07/2021 08:54

Volta Redonda - Uma ação da Polícia Militar resultou na prisão de um homem e na apreensão de drogas na quinta-feira, dia 15, em Volta Redonda. A prisão aconteceu no bairro Jardim Belmonte, após denúncia de que no local havia movimentação do tráfico de drogas.

Segundo os agentes, com o suspeito, foram apreendidos 60 trouxas de skank, 37 tabletes de maconha, sendo 3 grandes, e ainda 77 pinos de cocaína.

Publicidade

O material apreendido e homem foram levados para delegacia de Volta Redonda, a 93ª DP, onde a ocorrência foi registrada.