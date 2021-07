Volta Redonda tem novo horário de funcionamento do comércio - Divulgação

Volta Redonda tem novo horário de funcionamento do comércioDivulgação

Publicado 16/07/2021 08:32

Volta Redonda - O horário de funcionamento do comércio de Volta Redonda retorna ao normal a partir desta sexta-feira, dia 16. Com a alteração, as lojas, que funcionam fora dos shoppings, e demais setores de serviços, podem abrir das 8h30min às 18h30min, de segunda à sexta-feira; e, aos sábados, das 8h30min às 12h30min. No domingo, a abertura volta ser facultativa.

Os bares e restaurantes podem ficar abertos até meia-noite, tendo uma hora de tolerância para fechar as portas. Antes era até as 23 horas com uma hora de tolerância. O horário dos shoppings também volta ao normal com a decisão. Supermercados, farmácias, padarias, lanchonetes e postos de combustíveis e demais estabelecimentos considerados essenciais continuam com horário liberado, conforme legislação em vigor.

Publicidade

A mudança para o novo horário segue a Convenção Coletiva de Trabalho, assinada entre os sindicatos patronal e do trabalhador. A decisão foi tomada entre o prefeito Antonio Francisco Neto e a Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda (CDL-VR), após analisarem a redução dos casos de covid-19 na cidade e a queda no número de internações tanto em leitos clínicos quanto de UTI´s, nas redes pública e privada.