Vacinação contra covid-19 continua para pessoas com 41 anos ou mais em VRDivulgação

Publicado 15/07/2021 12:36

Volta Redonda - A vacinação contra a covid-19 nesta quinta-feira, dia 15, em Volta Redonda continua para pessoas com 41 anos ou mais. A aplicação da vacina também será destinada para as gestantes, as puérperas e lactantes deverão ir acompanhadas das crianças para atualização da caderneta de vacinas.

A aplicação acontece até as 16h, em todas as unidades de saúde. Os documentos necessários são: identidade, comprovante de residência, CPF ou cartão do SUS, conforme informou a Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

A segunda dose da vacina AstraZeneca estará disponível para quem se vacinou até o dia 02/05 e a da CoronaVac para quem tomou a primeira dose até o dia 24/06.