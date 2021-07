Garotos de Aço viram o jogo e vencem Bangu por 2 a 1 - Divulgação

Publicado 15/07/2021 10:50

Volta Redonda - O sub-20 do Voltaço venceu o Bangu por 2 a 1 e entrou na zona de classificação para as quartas de final do Carioca Sub-20. O jogo aconteceu nesta quarta-feira, dia 14, em Moça Bonita.

Após terminar o primeiro tempo perdendo, os Garotos de Aço viraram na segunda etapa com gols de Kauã Cristian e Juan Climaco, aos 38 e 45 minutos. O técnico Marcão fez uma análise da partida que resultou na vitória dos Garotos de Aço nesta quarta-feira.

“Uma vitória importante. A equipe batalhou bastante para conseguir virar o placar. Resultado que nos coloca na zona de classificação. E principalmente resgata um espírito de luta, de guerra, de batalha em busca dos nossos objetivos. Há bastantes jogos a gente batalhava tentando esta vitória, as coisas não vinham acontecendo, mas hoje foi a entrega dos atletas, o comprometimento que foi fundamental para a gente conseguir vencer”, disse o comandante.