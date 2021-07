Boletim da covid-19 em Volta Redonda desta quarta-feira, dia 14 - Reprodução

Publicado 14/07/2021 18:00 | Atualizado 14/07/2021 18:03

Volta Redonda - Com mais duas mortes registradas por covid-19, o total chega a 1.066 no município de Volta Redonda. A informação consta no boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura nesta quarta-feira, dia 14. Ainda de acordo com o informativo, os casos confirmados da doença são 34.633 e os notificados como suspeitos são 87.780.

Sobre as taxas de ocupação dos leitos, os números são os seguintes: rede pública 21% dos leitos de UTI e 20% dos leitos clínicos. Já na rede privada, 21% de UTI e 15% de leitos clínicos estão ocupados.

Vacinação

Na cidade 182.370 doses da vacina contra covid-19 já foram aplicadas, sendo 131.910 primeira dose e 50.460 segunda dose e única.