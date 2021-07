Material apreendido no bairro Santo Agostinho em VR - Divulgação/ PM

Material apreendido no bairro Santo Agostinho em VRDivulgação/ PM

Publicado 14/07/2021 14:19 | Atualizado 14/07/2021 14:23

Volta Redonda - Agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar prenderam um homem e apreenderam um menor com grande quantidade de drogas na tarde de terça-feira, dia 13, em Volta Redonda. O caso aconteceu no "Beco do Val" na Servidão Marapim, que fica no Morro da Conquista, no bairro Santo Agostinho.

A ação da polícia aconteceu após denúncia de que no local havia tráfico de entorpecentes. Segundo a PM, foram apreendidos 300 pinos de cocaína, 180 pedras de crack, 120 sacolés de skank, 60 frascos de loló, 18 tubos de lança-perfume, R$ 84 e uma mochila.

Publicidade

O material e os suspeitos foram levados para Delegacia de Volta Redonda, a 93ª DP, onde a ocorrência foi registrada.