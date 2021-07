Monumentos históricos são destaques no aniversário de Volta Redonda - Divulgação

Monumentos históricos são destaques no aniversário de Volta RedondaDivulgação

Publicado 14/07/2021 07:00

Volta Redonda - No próximo sábado, dia 17 de julho, um City Tour Histórico com carreata irá passar por sete pontos de destaque em Volta Redonda. A atividade faz parte das comemorações pelo aniversário de 67 anos da cidade. Na sexta-feira, dia 16, às 17h, será disponibilizado um Tour Virtual pela plataforma Google Earth. A programação preparada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Smdet) visa valorizar a história de Volta Redonda.

A carreata será realizada em parceria pela prefeitura e o Clube de Antiguidades Automotivas de Volta Redonda. E terá a participação do Jeep Clube de Volta Redonda e do Falcões de Aço Moto Clube de Volta Redonda. A estimativa é que o City Tour Histórico conte com a participação de 45 automóveis, cinco triciclos e dez motocicletas, que vão fazer o percurso com apoio da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR).

Publicidade

A concentração será às 9h, ao lado dos campos de futebol do Aero Clube, e às 9h20, os veículos passam pela Igreja Matriz de Santo Antônio. A Praça Brasil será o segundo ponto histórico visitado, a previsão é chegar às 10h. De lá, o percurso inclui o Memorial 9 de Novembro, às 10h15; o Hotel Bela Vista, às 10h30; o Jardim dos Inocentes, às 10h45, e a Igreja Santa Cecília, às 10h55. O encerramento da carreata será na Praça Pandiá Calógeras, às 11h.

“Todo percurso será filmado e em cada ponto histórico haverá uma parada, de cinco minutos, sem desembarque, para que seja contada a história do monumento. Todo City Tour e a descrição de cada local será disponibilizado nas redes sociais da Prefeitura de Volta Redonda”, explicou a diretora de Turismo da Smdet, Débora Cândido.

Publicidade

"A secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, tem a missão de colocar o turismo a serviço da valorização da memória de nossa cidade, e com essas ações, queremos dar protagonismo a espaços que passam despercebidos no cotidiano. No aniversário da cidade, convidamos os munícipes a participar de nossas atividades virtuais, acompanhando as redes sociais para celebrar nossa memória e o orgulho de viver em Volta Redonda", falou o secretário Sérgio Sodré.

Tour Virtual

Na sexta-feira, dia 16, véspera do aniversário da cidade, a Prefeitura lança às 17h, o Tour Virtual pela plataforma Google Earth. O objetivo é estimular as pessoas a conhecerem melhor a cidade, sem que precisem se deslocar. Principalmente, neste momento de pandemia da covid-19.

Publicidade

O Tour Virtual vai permitir a escolha entre dois módulos para conhecer lugares que podem passar despercebidos no dia a dia ao circular pelo trânsito. Haverá a opção de ver a foto com uma descrição sobre o local e conhecer como era no passado, também por meio de fotografia. Quem acessar o Google Earth para visitar Volta Redonda também vai poder fazer o percurso por locais históricos e ver como são na atualidade.