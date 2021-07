VR antecipa aplicação da segunda dose da vacina AstraZeneca para vacinados com a primeira dose até 02/05/2021 - Reprodução

Publicado 13/07/2021 16:46

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda antecipou a aplicação da segunda dose da vacina AstraZeneca (Oxford) para vacinados com a primeira dose até 02/05/2021. A medida começa a valer a partir desta quarta-feira, dia 14. A aplicação será realizada nas Unidades de Saúde, exceto nos polos covid dos bairros: 249, Siderlândia, São João, Vila Mury e Volta Grande. O horário de vacinação será das 08h às 16h.

Segundo a SMS, a redução do intervalo está em acordo com o descrito na bula do fabricante, sendo que, anteriormente a aplicação ocorria em até 12 semanas. A deliberação ocorre após a manifestação do município pela antecipação na reunião do Cosems-RJ (Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Rio), na semana passada.

A medida acontece porque foi definida, no Estado do Rio de Janeiro, a antecipação para até oito semanas do intervalo entre a primeira e a segunda dose da AstraZeneca, e de acordo com a disponibilidade atual de doses.

O Governo do Estado aprovou a medida na noite de segunda-feira, dia 12, após consulta ao grupo de especialista e epidemiologista da Saúde. A medida visa acelerar o esquema vacinal tendo em vista a confirmação de novas variantes do novo coronavírus no estado.

De acordo com o coordenador da Vigilância em Saúde de Volta Redonda, médico sanitarista Carlos Vasconcellos, as doses utilizadas na antecipação já seriam usadas para a aplicação da segunda dose, isso, significa que não há comprometimento do estoque referente à primeira dose.

“Todas as doses que serão usadas na antecipação já seriam usadas na aplicação da segunda dose. O intervalo para oito semanas não compromete a eficácia do imunizante, que tem estabelecido em sua bula que a aplicação da segunda dose entre 8 a 12 semanas. A antecipação para quem tomou a primeira dose até 02/05/2021 vai permanecer por algumas semanas até a chegada de novas remessas de segundas doses, que também serão direcionadas para a antecipação, garantindo a imunização mais rápida da população”, esclareceu o médico sanitarista.