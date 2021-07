Elenco do Voltaço se reapresentou nesta segunda-feira, dia 12 - Divulgação / VRFC

Elenco do Voltaço se reapresentou nesta segunda-feira, dia 12Divulgação / VRFC

Volta Redonda - O elenco do Voltaço se reapresentou na tarde desta segunda-feira, dia 12,e iniciou a preparação para enfrentar o Floresta-CE. O jogo será no domingo, dia 18, às 11h, no estádio Raulino de Oliveira.

No primeiro dia de atividade, o grupo foi dividido em dois. Os atletas que jogaram 45 minutos ou mais diante da Jacuipense-BA ficaram na sede do clube e realizaram um trabalho de força na academia.

Já os outros atletas do elenco venceram o Porto Real em jogo-treino no CT Oscar Cardoso. A atividade foi dividida em dois tempos de 45 minutos, com o sub-20 do Esquadrão de Aço jogando toda a segunda etapa. Guilherme Eulálio e Kauã marcaram os gols da vitória tricolor.

A preparação tricolor segue nesta terça-feira, dia 13, com treinamento em período integral, sendo na parte da manhã no CT Oscar Cardoso e a tarde na sede do clube.