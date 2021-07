Boletim covid-19 desta terça-feira, dia 13, em Volta Redonda - Reprodução

Publicado 13/07/2021 19:02

Volta Redonda - Mais quatro mortes foram registradas por covid-19 em Volta Redonda. A informação foi divulgada no boletim da prefeitura desta terça-feira, dia 13. Com a atualização, a cidade chega ao total de 1.064 óbitos por conta da doença.

Ainda de acordo com as informações, as taxas de ocupação dos leitos na rede pública seguem em 23% dos leitos de UTI e 29% dos leitos clínicos. Já na rede privada, 21% de UTI e 19% de leitos clínicos estão ocupados. No município, os casos confirmados são 34.633 e os notificados como suspeitos são 87.780.

Vacinação - O governo municipal informou que 178.822 doses já foram aplicadas, sendo 130.668 primeira dose e 48.154 segunda dose e única.