Melhorias foram necessárias, pois sede foi encontrada em más condições estruturais - Divulgação

Publicado 14/07/2021 14:42 | Atualizado 14/07/2021 16:31

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda reestruturou a sede da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil. A inauguração da revitalização aconteceu na manhã desta quarta-feira, dia 14. Entre as obras realizadas estão: a pintura geral em todo o prédio, remoção de infiltrações e vazamento de esgoto, revisão na parte elétrica e reposição dos extintores de incêndio.

Segundo o secretário de Estratégia Governamental, Carlos Macedo, nos primeiros dias de governo, o coordenador Rubens, pediu as melhorias para a Defesa Civil. “A Defesa Civil é ligada a nossa pasta e o Rubens está no cargo por competência e não por ser meu amigo. Temos que olhar por todos os órgãos ligados a nossa secretaria, mas faremos muito mais pela Defesa Civil pela sua importância pela cidade. Trabalharemos na antecipação e prevenção a acidentes e olhar a cidade com carinho para proteger a população. Vamos fazer manutenção e comprar novos nos equipamentos e ser bem sucedido com a nossa Defesa Civil”, garantiu Macedo.

Estiveram presentes na cerimônia, além coordenador municipal da Defesa Civil, Rubens Siqueira, assessor especial, Deley de Oliveira; o secretário municipal da Pessoa com Deficiência, Pastor Washington Uchôa; comandante da Guarda Municipal, João Batista dos Reis; coordenador da Subprefeitura, Jorge Ricardo da Silva; secretária municipal da Juventude, Larissa Garcêz; secretária Municipal de Planejamento, Transparência e Modernização da Gestão, Cora Peixoto e os representantes do Corpo de Bombeiros, tenentes Iuri Chagas e Lustoza, e o empresário Rogério Loureiro.