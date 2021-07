Publicado 15/07/2021 09:42

Volta Redonda - O presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda (AAP-VR), Ubirajara Vaz, e a presidente da Federação das Associações dos Aposentados e Pensionistas do Estado do Rio de Janeiro (Faaperj), Yedda Gaspar, voltaram a pressionar os senadores pela aprovação do projeto de lei 3.657/2020.

O texto do senador Paulo Paim (PT-RS) concede aos beneficiários do INSS receber o 14º salário emergencial durante a pandemia de covid-19. Caso seja transformada em lei, a matéria beneficiará os que recebem auxílio- doença, auxílio-acidente, aposentadoria, pensão por morte e auxílio-reclusão.

Em Moção de Apoio ao projeto, encaminhada ao presidente do Senado, Rodrigo Otávio Soares Pacheco, os líderes declaram que o benefício, além de ajudar os aposentados e pensionistas, também colocaria R$ R$ 42 bilhões na economia.

“Isso representa dinheiro novo no comércio local de cada município, por meio de geração de impostos, fortalecendo empregos e colaborando para a retomada do crescimento econômico do país. Essa é uma ação de caráter humanitário, que proporcionará amparo para categorias vulneráveis da nossa sociedade num período de grave crise sanitária”, diz o texto enviado pelos representantes dos aposentados.