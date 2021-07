Atacante Orlando Jr. é o novo reforço do Voltaço - Divulgação

Publicado 15/07/2021 16:47 | Atualizado 15/07/2021 16:50

Volta Redonda - O Volta Redonda anunciou nesta quinta-feira, dia 15, a contratação do atacante Orlando Jr., de 23 anos. Ele será mais um reforço para a Série C do Campeonato Brasileiro e chega por empréstimo até o final do ano junto ao Marília-SP.

O jogador realizou os exames médicos e será integrado ao elenco nesta sexta-feira, dia 16, e irá participar da preparação para o jogo diante do Floresta-CE, no domingo, dia 18, às 11h, no estádio Raulino de Oliveira.

O atacante, revelado pelo Botafogo-PB, já defendeu as equipes do Spartax-PB, São Paulo Crystal-PB e Marília-SP, último clube antes de acertar com o Esquadrão de Aço.

“Estou muito feliz e motivado com este novo desafio, até pela grandeza da camisa do Volta Redonda. A torcida pode ter certeza que irei me dedicar ao máximo, dar o meu melhor dentro de campo, sempre com muita garra e gana de vencer. Sou um jogador que vai para cima, tem como característica a velocidade, de estar sempre buscando o gol. Espero fazer uma grande temporada aqui pelo Volta Redonda e, juntos com meus companheiros, buscar este acesso à Série B”, dsse.

O presidente do Volta Redonda Futebol Clube (VRFC), Flávio Horta falou sobre a chegada do novo reforço tricolor.

“O Orlando tem o perfil de atleta que costumamos trabalhar, jovem, de muita qualidade e com um futuro promissor. Chega para qualificar ainda mais o nosso sistema ofensivo e trazer mais opções táticas para que o Neto possa montar a equipe, além do fato também dele já ter certa experiência contra equipes do Norte e Nordeste, já que foi revelado pelo Botafogo-PB. Que ele possa se adaptar bem ao Voltaço, nos ajudando a conquistar vitórias e o acesso à Série B”, afirmou.

O elenco do Voltaço treinou no Raulino de Oliveira na manhã desta quinta-feira, dia 15, seguindo a preparação para enfrentar o Floresta-CE no domingo, às 11h, no mesmo local. Para este confronto, o Esquadrão de Aço terá os retornos do zagueiro Heitor e do lateral-direito Júlio Amorim, que ficaram de fora da última rodada por conta de um mal-estar e um desconforto muscular, respectivamente.

Sobre os desfalques, a equipe não poderá contar com o lateral-esquerdo Luiz Paulo e o atacante Rômulo Cabral, que receberam o terceiro cartão amarelo e estão suspensos. O atacante MV, com uma lesão no joelho esquerdo, está passando por exames médicos para verificar a gravidade da lesão e ainda é dúvida.