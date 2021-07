Para marcar o aniversário de 67 anos de Volta Redonda, o MEP ouviu algumas pessoas nascidas na cidade - Denise Azevedo

Publicado 15/07/2021 17:14

Volta Redonda - Para marcar o aniversário de 67 anos de emancipação Política de Volta Redonda, no dia 17 de julho, o Movimento Ética na Política de Volta Redonda (MEP-VR) ouviu algumas pessoas nascidas no município. A maioria dos jovens manifestou profunda gratidão à cidade natal, bem como o desejo de que ela se torne melhor.

Um dado interessante é que nas falas sobre a história de Volta Redonda, antes da CSN (Companhia Siderúrgica Nacional), não é citada a presença dos povos indígenas – puris e coroados –, nem o forte período agropecuário, relacionados aos séculos passados.

Mas nas respostas, eles registraram o reconhecimento pela CSN, como marco da industrialização no Brasil, iniciada na década de 1940, como força para a cidade e região. Por fim, falaram sobre os potenciais da cidade e foram críticos ao alertarem para correções sinalizadoras para que Volta Redonda seja moderna, melhor e inclusiva, como falou o aluno do MEP, Daniel Aguiar.

“Vale ressaltar, Volta Redonda é muito importante. Aqui concentra-se a CSN que mantém grande parte dos empregos para a cidade e região. Também se concentram grandes centros universitários, culturais e serviços. Porém, temos que melhorar alguns pontos, principalmente para nós, os jovens. Melhorar a qualidade de vida com o investimento em cursos profissionalizantes e, principalmente, em projetos que atendam pessoas em vulnerabilidade social assim como direcionar o olhar também para o lazer. Tudo para o crescimento de uma cidade humanizada”, falou Daniel Aguiar.

Já Patrícia Barbosa Ribeiro, aluna do MEP comentou sobre a importância da cidade na história da sua família.

“Por uma feliz coincidência, faço aniversário na véspera do de VR, a cidade que gerou impacto muito positivo em minha família. Meu avô, Apolinário Barbosa, meu Pai, Sebastião R. Campos vieram de Muriaé para ajudar na construção de CSN. Posteriormente, vieram minha avó Maria e outros parentes. No seu aniversário, desejo que Volta Redonda seja invejável na saúde, na educação, no transporte público, no lazer, na diminuição da violência e que tenha um ar puro. VR tem capacidade para vencer, desde que saibamos escolher nossos governantes”, disse Patrícia Barbosa Ribeiro, aluna do MEP.

A acadêmica Vitória Fortini destacou sobre a esperança de dias melhores.

“Meu desejo é que Volta Redonda continue prosperando, que permita que pessoas progridam. VR, a cidade que acolhe, assim como acolheu meus avós, pais e tios. Cumprimento toda a população de VR neste dia tão especial. Que seja melhor!”, declarou Vitória Fortini, acadêmica e conselheira no MEP.

Além das falas da juventude, outros dois depoimentos foram registrados pelo Movimento. O primeiro é da moradora Sandra Silva. Ela que faz aniversário no mesmo dia que Volta Redonda.

“Sinto-me muito honrada por ter nascido nesta cidade. Cidade que se tornou modelo, promissora, graças aos trabalhadores e operários. Meu desejo e minha mensagem é que Volta Redonda seja governada com paz, perseverança e fé para dias melhores.” Sandra Silva, nascida no dia 17 de julho de 1966.

Outra declaração foi do militante popular-sindical e ex-metalúrgico, José do Carmo.

“Que bom poder falar de VR, e lembrar dos muitos que ajudaram a construir cidade. VR é respeitada hoje, não pelos políticos, autoridades, o povo que é o principal, pelo menos uma parte através dos movimentos populares e sindical. Reconstruímos VR com as ideias e muita participação. Trabalhei na CSN e fui demitido em 1988, na luta, não reclamo. Participei também de muitas lutas populares, e queira ao não muitos prefeitos tiveram que ouvir os movimentos sociais, associações de moradores, recordo-me. Parabéns Volta Redonda!”, disse José do Carmo que aniversaria dia 16 de julho.

O professor Paulo Célio, historiador também fez um breve relato sobre o município.

“VR nasceu, se estruturou em torno da CSN, implantada em 1946 e se tornou o berço da industrialização. Aqui nasceu um novo país. Aqui se estruturou um ativo movimento sindical e popular, e também se organizou uma igreja comprometida com as causas sociais. Hoje, VR não é mais uma cidade industrial. Ela se desenha muito mais como um grande polo de serviços e tem grandes desafios pela frente, principalmente de se tornar uma cidade inclusiva e moderna, que atenda às expectativas dos moradores em relação à saúde, moradia, educação de qualidade, emprego e segurança. VR é desafiada de novo a ser modelo para Brasil. Este é grande desafio para as novas gerações”, relatou o professor.

