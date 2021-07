Zagueiro Grasson destaca importância de vitória do Voltaço sobre o Floresta-CE - Divulgação/ VRFC

Zagueiro Grasson destaca importância de vitória do Voltaço sobre o Floresta-CEDivulgação/ VRFC

Publicado 16/07/2021 14:19

Volta Redonda - O Voltaço atualmente é o sétimo colocado com dez pontos no grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro com diferença de apenas um ponto para o líder Botafogo-PB. Diante deste equilíbrio, o zagueiro Grasson fala sobre a importância do Esquadrão de Aço vencer a partida diante do Floresta-CE neste domingo, dia 18. O jogo será no estádio Raulino de Oliveira, às 11h.

“O Campeonato Brasileiro é uma competição muito difícil e equilibrada. Exemplo disso é que uma vitória nos coloca lá em cima de novo. Estamos concentrados, trabalhamos muito forte esta semana e estamos confiantes que de domingo esta vitória não passa, porque vamos entrar para fazer um grande jogo diante do Floresta, usar o fator casa a nosso favor e conquistar estes três pontos que nos recoloca no G4”, disse o atleta.

Publicidade

O zagueiro foi contratado como reforço do Esquadrão de Aço para esta Série C do Campeonato Brasileiro. Grasson fez a sua estreia na segunda rodada, na vitória diante do Manaus-AM, e, desde então, assumiu a titularidade e se tornou peça fundamental da defesa tricolor, que tomou apenas cinco gols nos sete jogos disputados, sendo a melhor defesa do grupo A.

“Quando cheguei, o grupo me recebeu super bem. Consegui conquistar o meu espaço, a minha oportunidade, e vou seguir trabalhando firme e forte para continuar ajudando meus companheiros dentro de campo. A nossa defensa vem muito bem na competição, já completamos três jogos sem tomar gol, somos a menos vazada do grupo, e isso traz uma confiança grande para todo o nosso sistema defensivo, que vem jogando muito, independentemente de quem entra. É continuar focados, conversando bastante ali atrás para mantermos este bom nível e ajudar a equipe a conquistar as vitórias”, comentou.