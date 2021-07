Live será realizada nesta sexta-feira, dia 16, em comemoração aos 25 anos da Casa da Criança e do Adolescente de VR - Divulgação

Publicado 16/07/2021

Volta Redonda - A Casa da Criança e do Adolescente (CCA) de Volta Redonda é uma organização da Sociedade Civil e nesta sexta-feira, dia 16, celebra 25 anos de existência. Fundada pela Irmã Elizabeth Alves, a instituição atende crianças e adolescentes em diversos programas sociais.

Por conta da pandemia, para comemorar o aniversário será realizada uma live pelo Instagram oficial da Casa da Criança e do Adolescente, nesta sexta-feira, às 14h, onde acontecerá uma cantata com as crianças na frente da sede da Casa.

A coordenadora administrativa e financeira da CCA, Francinele da Silva Ribeiro, disse que são muitos os desafios e alegrias vividos durante estes 25 anos.

“Todo dia um desafio porque já perdemos convênio, já ganhamos convênio. E a gente vem sempre lutando para não fechar as portas porque a gente sabe da quantidade de famílias que são atendidas. E se a gente parar de atender são muitas famílias que vão ficar sem atendimento. Então eu trabalho na instituição há 24 anos e já foram muitos casos de superação. Por exemplo, tem um educador nosso que foi criança nossa do Curumim e depois estudou e hoje é uma referência”, comentou.

Ainda segundo a coordenadora, a instituição atende crianças e adolescentes na faixa etária entre 4 e 18 incompletos que vivem em risco social, vítimas de violência doméstica e abuso sexual.

“Atualmente nós estamos atendendo por mês, quase mil crianças. Na sede da Casa da Criança, na Vila, funciona o programa Naca que é o Núcleo de Atenção a Crianças e Adolescentes Vítimas de Maus-Tratos, que são crianças encaminhadas pelo conselho tutelar e promotoria, pelo juizado de uma suposta violência, de um suposto abuso. E a gente tem uma equipe multidisciplinar com assistentes sociais, psicólogos e advogados que realiza o diagnóstico e encaminha ao órgão de destino”, explicou.

A ONG conta também com o programa “Curumim” no bairro Volta Grande. O projeto realiza um trabalho lúdico-pedagógico com o objetivo de atender criança em situação de risco social e trabalha na prevenção da violência além de oferecer oportunidades a estas crianças e adolescentes da prática de esportes e artes.

“O Curumim funciona na Volta Grande e atende 195 crianças, sendo 65 deficientes fazendo convivência dia, sendo que esse trabalho é para tirar as crianças da rua, crianças de risco social. A gente serve café da manhã, almoço e lanche da tarde. A gente tem atividade de Taekwondo, violino, violão, fisioterapia, psicopedagoga, psicólogo, reforço escolar e assistente social. Neste momento da pandemia a gente está suspenso de atender presencial, só que os atendimentos esporádicos com hora marcada, com tratamentos nós voltamos a atender desde 1º de abril. Estamos atendendo 135 crianças por semana, oferecendo lanche e cesta básica para as famílias assistidas. Para isso contamos com o apoio de três empresários que estão patrocinando o projeto”, disse.

Outro projeto desenvolvido pela Casa da Criança e do Adolescente é o “Apoio à família”. O programa conta com vários profissionais voluntários.

“São mais de 50 médicos voluntários que trabalham para ajudar a Casa. Temos atendimento diário. Os médicos falam a quantidade de consultas disponíveis e encaminhamos nossas crianças”, comentou Francinele.

Ao falar sobre o futuro, a coordenadora ressaltou a importância das doações para manter o trabalho.

“Nosso plano é que a gente consiga mais parceiros, consiga pessoas que possam financiar os projetos que estão desativados, suspensos e ainda melhorar os que estão funcionando. Sua é muito importante para conseguirmos manter este lindo trabalho”, finalizou.

Quem quiser ajudar pode entrar em contato através dos telefones 24 3343-2049/ 24 3343-7262. A Casa da Criança e do Adolescente fica na Rua 21, número 34, na Vila Santa Cecília. A ONG da Casa da Criança e do Adolescente abrange a região ‘Médio Paraíba’ em 12 cidades e ainda atende 12 municípios da Região Serrana através de uma Casa da Criança em Nova Friburgo.