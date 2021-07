Material apreendido no bairro Santa Cruz em Volta Redonda - Divulgação/ PM

Publicado 18/07/2021 15:16

Volta Redonda - Uma ação dos agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM) encerrou um baile funk clandestino que acontecia no sábado, dia 17, no Residencial Ingá II, no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda.

Segundo os policiais, ao chegarem ao endereço, os suspeitos fugiram pelos fundos do condomínio. Ainda de acordo com a PM, no local foi encontrado o seguinte material: 219 pinos de cocaína, 45 tiras de maconha, 01 rádio transmissor, 10.000 pinos vazios e 01 caderno de anotações.

Todo o material apreendido foi apresentado na Delegacia de Volta Redonda, 93ª DP, onde a ocorrência foi registrada.