Identificado o jovem que foi assassinado no bairro Minerlândia em Volta Redonda - Reprodução

Identificado o jovem que foi assassinado no bairro Minerlândia em Volta RedondaReprodução

Publicado 19/07/2021 16:52 | Atualizado 19/07/2021 16:52

Volta Redonda - O final de semana no bairro Minerlândia, em Volta Redonda foi marcado por troca de tiros, tentativa de homicídio, prisão e homicídio. Na noite de domingo, dia 18, o jovem de 23 anos, identificado como Marcos Paulo Cesar Idalino Silva, foi morto a tiros. O assassinato aconteceu na Rua Andrelândia, no local conhecido como “Borelzinho”.

De acordo com as informações divulgadas pela Polícia Militar, os agentes foram até a localidade para verificar uma denúncia de troca de tiros e no local encontraram o jovem sem vida.

Publicidade

No último sábado, dia 17, no mesmo local onde ocorreu o crime, houve uma troca de tiros entre traficantes que deixou vítimas, um homem foi preso e a polícia também foi recebida a tiros ao chegar à localidade. O homem suspeito de efetuar os disparos que atingiram as duas vítimas foi preso em flagrante e com ele estava uma pistola, kit rajada e 11 munições.

Os dois feridos foram encaminhados para o Hospital São João Batista (HSJB) e quando já estavam na unidade médica, disseram que o homem preso era o autor dos tiros que atingiram eles.