Volta Redonda registra dois homicídios em menos de 24 horasDivulgação

Publicado 19/07/2021 19:43

Volta Redonda - Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi morto a tiros no início da tarde desta segunda-feira, dia 19, em Volta Redonda. O assassinato ocorreu na Avenida A, no bairro Açude II, no ponto final de ônibus.

A Polícia Militar compareceu ao local, até o momento desta publicação não havia informações sobre o que teria motivado o crime. Este foi o segundo homicídio em menos de 24 horas registrado na cidade. O primeiro aconteceu na noite de domingo, dia 18, no bairro Minerlândia.

As investigações dos crimes serão conduzidas pela equipe da Delegacia de Volta Redonda, a 93ª DP.