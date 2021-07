Coletivo Mina Preta inicia sua volta as atividades culturais em Volta Redonda - Divulgação

Publicado 20/07/2021 15:07 | Atualizado 20/07/2021 15:11

Volta Redonda - O Coletivo Mina Preta inicia nesta semana o retorno das atividades culturais em Volta Redonda. Entre os dias 23 e 25 de julho acontecerá o 'Festival Mina Preta'. Estão programadas ações de forma virtual e presencial, como explica a Produtora cultural e criadora da Feira Das Mina Preta, Renata Ferreira.

“Esse ano a gente está voltando aos poucos e vamos fazer o Festival Mina Preta. São basicamente três eventos. A gente vai fazer do dia 22 ao 25. Vamos debater, nos emocionar, rever afro empreendedoras incríveis e muito mais”, disse Renata.

live ‘Diálogo das Pretas’, às 20h, no Instagram No dia 22, que antecede o início do festival, acontecerá a, às 20h, no Instagram @feiradasminapreta.coletivo . O encontro virtual vai contar um pouco do que vai ser o Festival e sobre as mulheres importantes no cenário cultural. Os assuntos serão abordados com a professora, dramaturga e afro empreendedora, Xis Makeda; a poeta, estudante de letras e afro empreendedora, Jéssica Regina e a produtora cultural, Renata Ferreira.

Na sexta-feira, dia 23, vai acontecer uma roda de conversas com o tema ‘Mulheres negras de sucesso’, com a presença da dermatologista especialista no tratamento de pele negra, Helenice Aníbal; fotógrafa e professora de Artes, Camila Santos; Mãe de Santo do Centro Espírita Nossa Senhora da Guia, Célia Morais; a poeta e Afro Empreendedora, Jéssica Regina. O encontro será no Memorial Zumbi, na Vila Santa Cecília, às 19h.

No sábado, dia 24, acontecerá de forma virtual, a 1ª FLIMINA - Festa Literária Mina Preta, às 17h, no canal da Secretaria Municipal de Cultura de VR no YouTube. Serão três mesas com os seguintes temas: "Literatura e Educação no Modelo Remoto"; "Por Que Escrevo? Inspirações e Experiências"; "A Literatura Das Mulheres Negras Em Nossas Vidas".

O encerramento do festival será no domingo, dia 25, a partir das 10h, no Memorial Zumbi, com a ‘Feira das Mina Preta’. Segundo Renata Ferreira, várias atividades serão realizadas, entre elas, roda de capoeira, exposição fotográfica - Mulheres Negras Reais e apresentação musical.

“Dia 25 é dia da mulher negra e vamos ter 14 expositores. Vamos seguir todos os protocolos de segurança contra covid-19. Abrindo a feira, teremos capoeira com a Mestra Arara, a tarde a gente vai ter o grupo As Sublimes. No decorrer da festa vamos ter o Dj Anderson Smith e para encerrar o evento Dj Lais Conti", comentou Renata Ferreira.