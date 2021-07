Publicado 21/07/2021 11:40

Volta Redonda - O Conselho Tutelar de Volta Redonda realizará um encontro virtual nesta sexta-feira, dia 23, das 9h às 11 horas, para celebrar a promulgação dos 31 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), completados na última terça-feira, dia 13. O tema será “Os avanços e os riscos da distorção das atribuições do Conselho Tutelar”.

O evento será ministrado por Lauro Trindade, o convidado é escritor, arte educador, coach de inteligência emocional e consultor em direitos humanos da Criança e Adolescente. Para participar do evento será necessário efetuar inscrição através do link: https://docs.google.com/forms

De acordo com o conselheiro tutelar Bruno Nicolau, o encontro servirá para divulgar as ações do órgão junto à rede de proteção de Volta Redonda, os Conselhos Tutelares e os Conselhos Municipais do Direito da Criança e Adolescente do Médio Paraíba e Sul Fluminense.

“Durante o encontro vamos falar das atribuições do Conselho Tutelar. Sou um exemplo que o Eca pode garantir os direitos das crianças e adolescentes. E hoje fico muito feliz de poder trabalhar na garantia desses direitos a outras pessoas. Por isso, é importante que todos nós tenhamos conhecimento do conteúdo do ECA, para que possamos identificar e trabalhar na estruturação de políticas públicas, bem como traçar estratégias de prevenção das violências e violações dos direitos de crianças e adolescentes”, disse o conselheiro.

Para outras informações basta ligar para os números: (24) 3339-2161 (CMDCA), 3339-3337 (CT-I) e 3339-9261 (CT-II). O evento terá número limitado de participantes.