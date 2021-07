Unidade médica terá exclusividade no tratamento do coronavírus em Volta Redonda - Geraldo Gonçalves

Publicado 21/07/2021 10:20

Volta Redonda - O Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (Hospital do Retiro) irá concentrar os atendimentos para pacientes com covid-19 ou sintomas da doença em Volta Redonda. A mudança passa a valer a partir da próxima semana, dia 26. A unidade médica possui cerca de 30 leitos de alta complexidade - sendo 10 de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) e 20 de UI (Unidade Intermediária.

Com a alteração no atendimento, o Hospital São João Batista (HSJB) deixará de atender pacientes com suspeita da doença no pronto atendimento. O HSJB conta com cinco leitos de internação para a covid-19, para seus pacientes, já internados ou com perfil de atendimento próprio do hospital.

Os polos covid que realizam atendimentos dos casos suspeitos do novo coronavírus ficam nos bairros: 249, São João, Volta Grande, Siderlândia e Vila Mury. O município também conta com o Hospital Dr. Nelson dos Santos Gonçalves (antigo Cais Aterrado).