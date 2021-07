Um dos suspeitos de ser o executor do assassinato também foi preso - Divulgação

Um dos suspeitos de ser o executor do assassinato também foi presoDivulgação

Publicado 23/07/2021 16:15

Volta Redonda - Agentes da Delegacia de Polícia Civil de Volta Redonda (93ª DP) prenderam na quarta-feira, dia 21, uma advogada suspeita de planejar a morte do ex-companheiro. Segundo a polícia, as investigações duraram sete meses.

Ainda de acordo com a equipe, a mulher foi a "mentora intelectual' do homicídio de Francisco Carlos Sciotta da Silva Junior, de 34 anos. O crime aconteceu no dia 8 de dezembro de 2020, no bairro do Roma, em Volta Redonda.

Segundo apontaram as investigações, a mulher contratou dois homens para matar a vítima. Os acusados chamaram Francisco, que era técnico em manutenção de eletrodomésticos, até um endereço para fazer o reparo em um equipamento. Quando ele chegou ao local, foi assassinado a tiros.

Também conforme as informações da Polícia Civil, um dos suspeitos de participar como executor do assassinato foi preso na quinta-feira, dia 22, em Barra Mansa. O outro suspeito, que é o atual companheiro da mulher, ainda não foi encontrado.