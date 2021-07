Goleiro Vinícius Dias projeta um confronto difícil diante do Tombense-MG - Divulgação/ VRFC

Publicado 23/07/2021 08:56 | Atualizado 23/07/2021 08:58

Volta Redonda - O Voltaço realizou seu último treino da semana em casa na manhã desta quinta-feira, dia 22, no CT Oscar Cardoso. Depois do almoço, a delegação seguiu para Minas Gerais, onde, no sábado, dia 24, irá enfrentar o Tombense-MG. O jogo será no estádio Antônio Guimarães de Almeida, às 11h.

O Esquadrão de Aço faz um treino ainda nesta sexta-feira, dia 23, em Pedra Dourada-MG, município vizinho de Tombos-MG. Um dos principais destaques da vitória do Voltaço sobre o Floresta-CE, o goleiro Vinícius Dias celebrou o bom momento e falou sobre o confronto diante do Tombense-MG.

“Fiquei muito feliz por ter feito boas defesas e conseguir ajudar o Voltaço a conquistar esta importante vitória, que nos recolocou no G4 e que também traz muita confiança para a equipe, principalmente porque teremos pela frente um jogo muito difícil fora de casa contra o Tombense, adversário direto pelo G4. A nossa defesa vem muito bem, estamos há dois jogos sem tomar gol, o que dá uma tranquilidade para o time ir buscar a vitória lá na frente. Teremos retornos importantes no nosso ataque também e estamos confiantes para fazer uma grande partida, conseguir pontuar, o que é muito importante nas partidas fora de casa, e seguir na zona de classificação para a próxima fase”, falou.

Para este confronto, o Esquadrão de Aço terá o retorno do lateral-esquerdo Luiz Paulo e do atacante Rômulo Cabral, que estavam suspensos na rodada passada. Além deles, o atacante MV, recuperado de uma lesão no joelho, também está relacionado para o confronto. O desfalque será o lateral-direito Júlio Amorim, que recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso.