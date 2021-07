Atacante MV se recupera e treina normalmente com o elenco - Divulgação/ VRFC

Publicado 22/07/2021 11:31

Volta Redonda - O Voltaço terá todos atacantes à disposição para enfrentar o Tombense-MG neste sábado, dia 24, às 11h, no estádio Antônio Guimarães de Almeida. Nessa quarta-feira, dia 21, o atacante MV, que havia lesionado o joelho na partida diante do Jacuipense-BA e, a princípio, ficaria de fora por quatro semanas, se recuperou e foi liberado pelo Departamento Médico tricolor.

O atleta já treinou normalmente com o elenco que se prepara para enfrentar equipe mineira. Além de MV, quem também está de volta é o atacante Rômulo Cabral, que cumpriu suspensão automática na rodada passada. Atualmente, o elenco tricolor conta com os atacantes MV, artilheiro da equipe na Série C, com três gols, Rômulo Cabral, Natan, Michael Paulista, Diego Cardoso, Caio Vitor, Orlando Jr., Joarley, Marcos Vinicius (Bebê) e João Vitor.

Os três primeiros eram o trio titular do ataque do Voltaço nesta Série C. Com a lesão de MV, Michael Paulista e Caio Vitor revezavam na posição. Já na rodada passada, Diego Cardoso substituiu o suspenso Rômulo Cabral e marcou o gol da vitória sobre o Floresta-CE. O técnico Neto Colucci Cenário comentou sobre as opções para montar o ataque do Volta Redonda.

“É uma disputa saudável e que quem ganha com isso é o Volta Redonda. Todos têm qualidade, capacidade e a minha confiança para assumir a posição e jogar. Ficamos muito felizes com o retorno do MV, que vem fazendo uma temporada muito boa. Ficamos muito preocupados do jeito que foi o lance, mas ainda bem que não foi nada mais grave e também mostra a força do nosso Departamento Médico que conseguiu recuperá-lo rápido. Enfim, temos certeza que quem entrar dará conta do recado e irá nos ajudar a conquistar esta importante vitória diante da Tombense, em um confronto direto pelo G4", disse.

O Volta Redonda faz o seu último treino antes de viajar para Pedra Dourada-MG, cidade vizinha de Tombos-MG, na manhã desta quinta-feira, dia 22. Após o almoço, o elenco tricolor segue viagem para a cidade mineira, onde ainda irá realizar um treinamento na sexta-feira, dia 23.