VR abre vacinação contra covid-19 para pessoas de 37 e 38 anos em drive-thru - Divulgação

VR abre vacinação contra covid-19 para pessoas de 37 e 38 anos em drive-thru Divulgação

Publicado 22/07/2021 11:53 | Atualizado 22/07/2021 14:32

Volta Redonda - A vacinação contra covid-19 será ampliada em Volta Redonda para pessoas de 37 e 38 anos completos. A aplicação ocorrerá nesta sexta-feira, dia 23, em drive-thru na Ilha São João, das 08h às 16h. No local também haverá uma área para vacinação de pedestres.

No ato da vacinação é necessário apresentar os seguintes documentos: identidade, comprovante de residência, CPF ou cartão do SUS. A ampliação da faixa etária acontece por conta de novas doses de vacinas que chegaram ao município nesta quinta-feira, dia 22, conforme informou a Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Publicidade

Segunda dose nas Unidades de Saúde - A aplicação de segundas doses das vacinas AstraZeneca (Oxford) e CoronaVac acontecerá em todas as 46 Unidades de Saúde (UBS e UBSF), de 08h às 16h. A segunda dose da AstraZeneca continua disponível para os vacinados com a primeira dose até 02/05/2021. E da CoronaVac para os vacinados com a primeira dose até 28/06/2021.