Vacinação contra a covid-19 - REPROSUÇÃO INTERNET

Vacinação contra a covid-19REPROSUÇÃO INTERNET

Publicado 21/07/2021 20:13

Rio - A Prefeitura de Niterói anunciou, nesta quarta-feira, que passará a imunizar adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades e deficiência permanente. A cidade da Região Metropolitana do Rio será a primeira do estado a aplicar a vacina contra a covid-19 em pessoas com menos de 18 anos. Nesta quinta, primeiro dia deste público alvo, serão vacinadas adolescentes de 16 e 17 anos.

Quem fizer parte desse novo grupo alvo receberá uma dose da Pfizer, a única vacina com autorização em adolescentes. A aplicação dos imunizantes será feita no drive thru do campus Gragoatá, da Universidade Federal Fluminense (UFF), em São Domingos, e na Policlínica Regional Dr. Carlos Antonio da Silva, no bairro de São Lourenço.

Publicidade

Para receber a vacina, é preciso levar um documento de identificação com foto, CPF, comprovante de residência e laudo médico indicando a condição clínica e a indicação de aplicação do imunizante Pfizer. Serão imunizados os jovens com comorbidades e deficiência permanente listadas no Plano Nacional de Imunização.