Prisão foi feita por policiais civis da Delegacia Antissequestro (DAS) - Divulgação/Polícia Civil

Prisão foi feita por policiais civis da Delegacia Antissequestro (DAS)Divulgação/Polícia Civil

Publicado 21/07/2021 18:48

Rio - O gerente do tráfico de drogas do Morro do Estado, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, foi preso nesta terça-feira (20) por policiais civis da Delegacia Antissequestro (DAS). A prisão aconteceu em São Gonçalo, na mesma região. O criminoso também era integrante de uma quadrilha que praticava roubos e extorsões mediante sequestro. Outros quatro integrantes do grupo foram presos no último dia 8.

De acordo com as investigações, a quadrilha forjava encontros com comerciantes e empresários, se passava por clientes e solicitava os serviços realizados pelas vítimas. Ao chegarem no lugar combinado para negociar, elas eram abordados por dois ou três criminosos com armas de fogo. As vítimas eram levadas em seus próprios veículos e obrigadas a fazer transferências pela ferramenta pix.

Publicidade

Ainda segundo as investigações, outro criminoso embarcava no carro durante o trajeto e pegava os cartões de crédito, débito e as senhas para fazer saques e transferências das contas. Após os crimes, o grupo ainda conduzia as vítimas para uma rua no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, as mantinham em cárcere privado e telefonavam para familiares exigindo dinheiro para liberá-las do sequestro.

As investigações continuam para identificar e prender outros envolvidos nos crimes. Contra o criminoso foi cumprido um mandado de prisão pendente expedido pela Justiça.