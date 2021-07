Vacinação poderá ser retomada em municípios onde primeira dose estava interrompida - Reprodução internet

Publicado 21/07/2021 17:55 | Atualizado 21/07/2021 18:06

Rio - Em meio à falta de vacina em municípios do Rio, governo do Estado anuncia entrega de novas doses nesta quinta-feira. Ao todo, o estado recebeu 484.750 imunizantes, sendo 242.420 da Oxford/Astrazeneca, 138.200 de Coronavac e 104.130 da Pfizer. As vacinas fazem parte de dois lotes entregues pelo Ministério da Saúde entre a noite desta segunda e a madrugada de terça-feira.

As doses devem ser alívio para municípios como Duque de Caxias e Maricá, que já haviam alertado à população sobre uma possível paralisação a partir de quinta-feira, caso nenhum imunizante fosse recebido. Nova Iguaçu, por exemplo, só teria quantidade suficiente para aplicar a primeira dose da vacina por mais um dia.

O município de Duque de Caxias, em nota, diz que espera retomar o calendário do grupo geral com pessoas acima de 34 anos assim que as doses chegarem, nesta quinta-feira. A imunização por idade havia sido interrompida por falta do imunizante. Apenas os grupos prioritários e pacientes com segunda dose marcada foram atendidos nesta quarta.

"Com a chegada das vacinas o município de Duque de Caxias retoma a vacinação da primeira dose por idade. A última chamada feita para a vacinação da primeira dose no município contempla a faixa etária a partir de 34 anos", disse a prefeitura do município em nota.

Segundo o governo do Estado, todos os municípios estão recebendo vacinas proporcionalmente à sua população.