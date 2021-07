Posto especial do Maracanã será reaberto - Foto: Divulgação / Mauricio Bazilio

Publicado 21/07/2021 16:59

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) irá reabrir, nesta quinta-feira, o posto especial de vacinação no Estádio de Atletismo Célio de Barros, no Maracanã, Zona Norte. A ação é exclusiva para quem tomou a primeira dose no local completar o esquema vacinal. O posto especial terá quatro tendas, duas em drive-thru e dois postos fixos, que irão funcionar das 9h às 16h e tem capacidade de atender 320 pessoas dia.

Todas as pessoas que foram se vacinar no local receberam doses da Oxford/Astrazeneca. Por isso, a organização da reabertura levou em consideração o período de intervalo de oito semanas. As informações de data e hora da aplicação estão sendo enviadas pela SES para os telefones cadastrados.



"O governo do estado montou esse posto para ampliar a imunização de pessoas mais vulneráveis. Muitos têm dificuldade em seguir os protocolos, em especial o uso de máscaras de proteção, a lavagem das mãos e a etiqueta respiratória", afirmou o secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe.

O posto de vacinação especial conseguiu vacinar, em pouco mais de um mês, 3.760 pessoas com a primeira dose. Com o fim da etapa em que o foco eram pessoas com comorbidades, o atendimento diminuiu e a unidade acabou sendo fechada no dia 2 de junho.