Estado do Rio tem mais de 7 milhões de pessoas vacinadas com a primeira dose Rômullo Espíndola

Publicado 21/07/2021 15:50

Rio - O estado do Rio de Janeiro registrou, ao todo, nesta quarta-feira (21), 9.808.798 milhões de doses aplicadas, incluindo a primeira e segunda dose, além da dose única. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES), 52% da população com 18 anos ou mais está imunizada com a primeira dose do imunizante, isto é, 7.009.072 de pessoas. Enquanto 20% da população está vacinada com as duas doses ou com a dose única da Janssen, ou seja, 2.799.726 de pessoas estão totalmente vacinadas no estado.

A SES ressaltou que a gestão da vacinação e o registro de doses aplicadas no Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI), do Ministério da Saúde, são de competência municipal. No entanto, desde o início da campanha de vacinação contra a covid-19, a Secretaria tem reforçado a importância da atualização do registro das aplicações por parte das secretarias municipais de Saúde, que vêm apresentando dificuldades técnicas ou de pessoal para cadastrar as informações.

"Com isto, observou-se a ocorrência de atraso por parte dos municípios na transmissão das informações. Ou seja, as imunizações estão ocorrendo, mas não é possível observar esses números por meio dos números registrados. O assunto é reiteradamente cobrado nas mensagens enviadas às áreas técnicas dos municípios, e será retomado pela SES com os secretários municipais de Saúde na próxima reunião da Comissão Intergestores Bipartites (CIB)", informou a pasta.

Imunização na cidade do Rio

"O resultado dessa cobertura acontece em função dos cariocas acreditarem na vacina. As nossas instituições e a imprensa estimularam a população a se proteger, então essa adesão é muito alta", afirmou o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz.