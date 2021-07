Planeta Terra - Reprodução de Internet

Planeta TerraReprodução de Internet

Publicado 18/07/2021 06:00

ÁRIES



Expresse seu carinho a sua família. Você vai estar a todo vapor no trabalho remoto e será criativa. Bom momento para iniciar um romance.



TOURO



O seu signo vai estar mais comunicativo. Há risco de perder algo que construiu. No amor, o relacionamento pode se tornar instável e implodir.



GÊMEOS



Ganhe dinheiro com escrita nas redes sociais. Quem trabalha no comércio vai faturar uma graninha. Talvez seja hora de se comprometer com um lance.



CÂNCER



Ótimos momentos de lazer em casa. Converse bastante com familiares. Mais à noite, algumas amizades podem ser abaladas. Se esforce na vida em casal.



LEÃO



Lembranças e histórias vão ser relembradas. Faça chamadas de vídeo e se entregue à nostalgia com amigos. Na paquera, converse de tudo um pouco.



VIRGEM



Você vai estar com a imaginação em alta. Aproveite para definir novos objetivos. Pode abandonar uma paquera antiga e se jogar em novos contatos.



LIBRA



Se expresse com muita sabedoria. Pode passar uma excelente impressão no trabalho e até um dinheirinho a mais. Seja mais amorosa no romance.



ESCORPIÃO



Alguns papos emocionantes com pessoas de longe podem ocorrer. Tenha um pouco mais de paciência em casa. Procure uma paquera meio alternativa.



SAGITÁRIO



Melhore as suas relações mais próximas. Seja acolhedora. Pode ficar sabendo de alguns segredos. Reflita sobre os seus limites na vida a dois.



CAPRICÓRNIO



Vai ser muito sociável e pode conquistar alianças. Pode ajudar um amigo financeiramente. Cuidado para não ousar demais e se complicar na paquera.



AQUÁRIO



Se destaque no mundo profissional com o seu jeito inteligente e comunicativo. Saúde vai estar bem. Enfrente os obstáculos da união amorosa.



PEIXES

Converse com pessoas que tenham interesses parecidos com os seus. Pode ter novas amizades pelas redes sociais. Conquiste algum interesse antigo.