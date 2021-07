Meditação - Reprodução de Internet

Publicado 16/07/2021 14:30

Rio - Às vezes o desânimo e o cansaço tomam conta do dia a dia. Nessas horas, os banhos energéticos ajudam na renovação da energia e na proteção espiritual. As ervas usadas nesse ritual auxiliam na limpeza espiritual, combatendo o que está fazendo mal.

Ritual para limpeza espiritual



Ferva dois litros de água. Acrescente cinco folhas de hortelã, dois cravos da índia, um pau de canela e um punhado de sal grosso. Ao ferver, deixe cinco minutos em repouso e depois coe. Após o banho higiênico, jogue a solução do pescoço para baixo, mentalizando todas as energias negativas saindo do seu corpo.