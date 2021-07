Tarot - Reprodução de Internet

Publicado 15/07/2021 17:00

Rio - A pergunta mais frequente neste último ano é: "Quando a pandemia vai acabar?" A taróloga e cartomante Maria do Sol fez previsões para os próximos meses e revela que há sinais de melhora. Entre altos e baixos, tudo vai, aos poucos, se reorganizando e se equilibrando.

De acordo com Maria do Sol, a carta deste segundo semestre do ano é o Eremita, que simboliza o mundo espiritual e mostra o processo de cura. “A carta do Eremita traz o significado da sabedoria encontrada por meio da solidão e da introspecção. Além disso, fala também de paciência e espera, mostrando soluções lentas. As coisas vão melhorar com a vacina, o contágio vai diminuir e as pessoas terão melhorias na vida financeira e profissional até novembro”.A taróloga ressalta que mesmo assim os cuidados com o coronavírus precisam permanecer, pois ainda virão momentos de oscilação. O Eremita fala que as coisas estão acontecendo lentamente, mas que tudo irá se estabilizar por meio da medicina e da vacina. “É preciso continuar usando máscaras, álcool gel, mantendo distanciamento e evitando aglomerações, mesmo que já tenha tomado a vacina. Após novembro, teremos novos contágios em alguns países, mas depois vejo tudo melhorando novamente entre o meio e o final do ano que vem.”Ainda segundo Maria, será de extrema importância cuidar do lado espiritual. “A carta do Eremita revela que nesse segundo semestre as pessoas precisam fortalecer a espiritualidade, acreditar na fé, na religião que seguir. As questões externas distraem o pensamento interior, então temos que encontrar a sabedoria interna para orientação”.