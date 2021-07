Sistema Solar - Reprodução de Internet

Publicado 15/07/2021 06:00

ÁRIES



O seu signo se torna mais sociável. Vai ser muito delicada no contato com amigos. A família pode dar pitaco e ajudar a sua união.



TOURO



Se adapte e conclua qualquer tarefa no serviço. Aja com cuidado na saúde e não exagere. Vai ter dificuldades para se expressar na vida a dois.



GÊMEOS



Tenha um dia bem gostoso. Evite preocupações e problemas. Curta ao lado das pessoas queridas em casa. Na paquera, busque algo simples.



CÂNCER



Alguns assuntos pessoais de parentes podem surgir. Análise as situações com sabedoria. Na vida amorosa, seu signo talvez fique agitado.



LEÃO



Seja simpática e se aproxime dos colegas. Só não exagere na conversa fiada durante o expediente. Fique ligada nas redes sociais para começar um flerte.



VIRGEM



Seja flexível e resolva pendências financeiras. Também aja de forma ágil com os seus compromissos. Na paixão, não vai ter grandes frutos.



LIBRA



Aposte na gentileza para conquistar aliados. Esteja aberta ao diálogo e se adapte às demandas no trabalho. O clima pode pesar com o parceiro.



ESCORPIÃO



Você tende a se afastar das pessoas e sentir que precisa de privacidade. Realize as suas tarefas sozinha. Na paquera, dia ruim para iniciar um lance.



SAGITÁRIO



Conte com a ajuda dos amigos. Pode fortalecer os vínculos e se dar bem com todo mundo. Chances de se separar do parceiro hoje.



CAPRICÓRNIO



Você vai ser muito agradável em conversas. A popularidade te faz bem no ambiente profissional. Um romance com alguém do trabalho pode pintar.



AQUÁRIO



Ceda e se adapte aos seus relacionamentos. Brigas podem ocorrer se você for muito rígida. Vai querer ficar mais sozinha no relacionamento.



PEIXES



Bom dia para a sua autoestima. Vai atrair a atenção de novos pretendentes ou aprimorar a relação. No romance, pode magoar o companheiro com o que diz.