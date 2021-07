Urano - NASA

Por O Dia

Publicado 08/07/2021 06:00

ÁRIES



O contato com a família vai estar ótimo. Você vai se sentir à vontade em casa. Há sinal de prejuízos financeiros. Uma paixão antiga pode ressurgir.



TOURO



A sua curiosidade vai marcar o seu dia. Pode ouvir segredos de amigos e oferecer suporte. No amor, deve contar com mais sensibilidade.



GÊMEOS



Controle o seu dinheiro. Mas se quiser, também pode gastar um pouco. Oportunidades profissionais vão surgir. Há chance de iniciar um romance.



CÂNCER



Algumas mágoas do passado podem ressurgir. Vai ser fácil aprender. Então, se esforce em cursos e na faculdade. Pode ser difícil se envolver na paquera.



LEÃO



A Lua intensifica as suas emoções. Pode se magoar com facilidade e ser mais agressiva. Nos assuntos afetivos, priorize relações profundas.



VIRGEM



O desejo por estabilidade vai crescer. Pode receber a ajuda de um colega e formar uma nova amizade. Chance de se interessar por alguém diferente de você.



LIBRA



Muita conversa hoje com o pessoal do trabalho. Pode expandir seus negócios ou receber uma promoção. A compreensão ajuda demais a relação.



ESCORPIÃO



Pode sentir uma vontade repentina de viajar. Mas tenha cautela com a saúde. Ótimo dia para estudar. Na paquera, pode se impressionar com o ficante.



SAGITÁRIO



Utilize a sua intuição no serviço. Curta bastante o tempo com a família. Com o parceiro, seja criativa e surpreenda na intimidade.



CAPRICÓRNIO



Você vai formar novas parcerias. A sua mente tende a ficar inquieta. Priorize estudos e aprendizados diversos. Vai ter facilidade no flerte.



AQUÁRIO



O seu signo vai ser mais prestativo com os colegas. Pode atrair bons recursos com a sua simpatia. Na vida a dois, vai querer segurança no lar.



PEIXES



A sua sensibilidade aumenta. Participe de sorteios e apostas. Pode faturar uma grana extra. Sentimentos por um antigo amor vai ressurgir.