Sistema Solar - Reprodução de Internet

Sistema SolarReprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 06:00

ÁRIES



Você deve se expressar bem. Pode fechar novos contratos com clientes. Momento excelente para praticar esportes. Se está na pista, vai sofrer um pouco.



TOURO



Boas chances de iniciar um empreendimento de casa. Pode formar um negócio lucrativo. No amor, tenha cautela com a possessividade.



GÊMEOS



O seu astral favorece diálogos e os estudos. Se arrisque com novos clientes e se dedique ao conhecimento. Fuja da paquera com um colega de trabalho.



CÂNCER



Utilize a disposição para perseguir os seus objetivos. Foque em trabalhar sozinha. No romance, corre o risco de se magoar com ilusões.



LEÃO



Reforce o laço com amigos e colegas. Oportunidades de mudar de negócio podem pintar. Fique atenta. Pode se frustrar na conquista.



VIRGEM



Você vai buscar reconhecimento hoje. Aposte na agilidade e na qualidade do seu trabalho. Na vida em casal, o tempo deve fechar.



LIBRA



Muita animação com os seus planos. Seja mais ágil e conte com a ajuda dos amigos para se dar bem. Uma relação a distância não vai dar tão certo.



ESCORPIÃO



Não fique parada hoje. Persiga as suas ambições com confiança. Boas chances de melhorar de vida. Na paixão, decepções e sofrência à vista.



SAGITÁRIO



Excelente dia para reforçar as relações. Faça chamadas de vídeo com a família e os amigos. Na conquista, chance de uma paixão surgir.



CAPRICÓRNIO



Você vai ter muita força de vontade na profissão. Se dedique e seja rápido com as tarefas. Nos assuntos do coração, clima tenso com intrigas.



AQUÁRIO



Faça um esforço para ter um dia gostoso. Se junte com as pessoas queridas e colabore no trabalho. Vai arrasar e atrair a todos na paquera.



PEIXES



Vai se dar bem no trabalho home office. Pode até aprimorar a relação com a família. Seja mais realista e tenha cautela com as expectativas no amor.