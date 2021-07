Sal grosso - Reprodução de internet

Sal grossoReprodução de internet

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 20:06

Rio - O mau-olhado é como as energias negativas enviadas para outra pessoa são popularmente conhecidas. Quem as recebe costuma sentir cansaço, angústia e desânimo. Você sabia que as simpatias podem ajudar a proteger contra essa vibração?

Leia Mais Saiba como fazer ritual para melhorar as finanças

Publicidade

Simpatia para acabar com o mau-olhado



Coloque em um recipiente com água, uma colher de sopa de sal grosso e três raminhos de alecrim. Reze uma prece e deixe o ritual perto da porta de entrada da sua casa. A cada saída de casa, peguei um raminho de alecrim e ponha na bolsa ou no bolso da calça. Ao voltar para casa, descarte a erva no lixo. Ao acabar os raminhos, lave o recipiente e use normalmente.