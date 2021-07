Planeta Terra - Reprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 05/07/2021 06:00

ÁRIES



Alta chance de incrementar a sua renda. Se dedique e seja criativa que deve ganhar um dindim. As novidades apimentam o clima na relação.



TOURO



A imaginação te ajuda a definir os seus objetivos. Suas amizades tendem a evoluir. A tranquilidade e o conforto vão marcar a vida a dois.



GÊMEOS



Seja criativa para se dar bem na profissão. Pessoas que trabalham com arte e publicidade podem faturar uma graninha. Pode se empolgar na paquera.



CÂNCER



Uma amizade antiga ressurge. As suas relações vão ficar mais fortes. No amor, não vai querer saber de dor de cabeça e pode se afastar para não brigar.



LEÃO



Chances de receber uma herança ou uma grana extra. Na saúde, pode se curar de uma doença. No relacionamento, seu signo deve ficar mais agitado.



VIRGEM



Pode formar novas alianças. Excelente dia para ter ideias e ser ambiciosa. Contatos empolgantes podem animar a conquista.



LIBRA



Aposte numa postura dedicada no trabalho. Alguns tratamentos alternativos podem melhorar a sua saúde. A relação pode se tornar mais instável.



ESCORPIÃO



As parcerias profissionais podem gerar frutos. A sua sensibilidade vai aprimorar as relações com colegas. Na vida a dois, a paixão vai pintar.



SAGITÁRIO



Ótimas influências para quem trabalha em home office. Controle seus gastos e aumente o seu dinheiro. Discussões saudáveis melhoram o convívio a dois.



CAPRICÓRNIO



Ótimo astral para criar e aprender. Se jogue nos estudos e aposte em tarefas inovadoras. A indecisão vai dificultar bastante o compromisso.



AQUÁRIO



Aprimore o seu tempo em casa e tenha grandes ideias. Pode se sentir mais à vontade no lar. Vai ter muita facilidade para se relacionar no romance.



PEIXES



O seu signo estará receptivo hoje. Converse e aprofunde a relação com as pessoas queridas. Com o amor, a união tende a correr numa boa.