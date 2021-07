Júpiter - Reprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 17:00

Rio - Júpiter está retrógrado em Peixes, signo em que está em domicílio, ou seja, que fortalece a dignidade e traz à tona uma generosa dose de esperança. A astróloga e cartomante Isabela Morais (@desalinhoanacronico) explica que a retrogradação do chamado grande benéfico está indo de encontro a Aquário, que vai abrigar o planeta a partir do fim de julho até dezembro. Em outubro, o astro volta ao movimento direto.

Apesar de um aspecto sozinho não fazer milagre, Isabela Morais afirma que o ingresso de Júpiter em Peixes simbolizou a retomada das esperanças e perspectivas. “Em Peixes, vimos uma maior articulação e união da sociedade pela luta de pautas coletivas nas últimas semanas. Júpiter representa, para o mapa do ano, a possibilidade de auxílio internacional para as questões relativas à pandemia. Além disso, também trata da necessidade de continuar lidando com o isolamento social e as suas consequências.”Ainda de acordo com a astróloga, a retrogradação é uma debilidade, uma vez que faz com que o planeta perca a força. Nesse caso, Júpiter, ao se movimentar de forma retrógrada, saí de Peixes, signo que tem afinidade, para prosseguir a jornada em Aquário. “Podemos pensar em uma gradual diminuição desse lapso otimista que tivemos com essa passagem breve do astro por Peixes. Bem como na revisão de temas ligados à justiça, religiosidade, aprendizados e questões morais, de forma geral.”