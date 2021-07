Constelação - NASA

ConstelaçãoNASA

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 06:00

ÁRIES



Busque se recolher e ficar mais sozinho. Tome decisões importantes e adote uma postura determinada. Uma paquera pode abalar o seu coração.



TOURO



Publicidade

Deixe a preguiça de lado e conclua as suas tarefas. Excelente dia para investir na saúde. O dinheiro vai render hoje. No amor, pode encerrar um lance.



GÊMEOS



Se livre de vícios e atividades ruins. Você vai conquistar clientes no serviço. Na paquera, vai andar devagar, quase parando.



CÂNCER



Publicidade

Reflita sobre a vida e avalie seus sentimentos. Na vida profissional, o cenário vai ser muito bom. Pode pintar uma desilusão amorosa.



LEÃO



O dia é perfeito para concluir tarefas. O seu lado sociável vai bombar. O romance tende a ganhar um clima de recolhimento e intimidade.



VIRGEM



Publicidade

Aposte numa faxina. Limpe a casa e conserte o que for preciso. Pode fechar acordos na vida profissional. Algumas mudanças podem pintar na relação.



LIBRA



Invista em autocuidados com o seu corpo. Na área profissional, faça contatos e feche parcerias vantajosas. Vai ter altas doses de carinho no amor.



ESCORPIÃO



Publicidade

Hoje o desapego pode te marcar. Se livre de relações e objetos que não te fazem bem. Vai ser sensível e resolver problemas no romance.



SAGITÁRIO



Vai ter ótimas conversas no trabalho. Se relacione bastante com amigos e familiares. Nos assuntos do coração, encontre soluções com o par.



CAPRICÓRNIO



Publicidade

O dia favorece as finanças. Planeje o seu orçamento e, se necessário, faça horas extras no trabalho. Muito carinho na relação a dois.



AQUÁRIO



Você deve dominar as conversas no trabalho. Tente se aproximar das pessoas queridas, mesmo que virtualmente. Com o parceiro, evite os perrengues.



PEIXES



Publicidade

Busque se adaptar. A sua rotina pode exigir algumas mudanças, inclusive no serviço. Os relacionamentos mais profundos vão dar certo no amor.